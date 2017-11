POL-DA: Griesheim: Einbrecher erbeuten Kleidung im Wert von 4000 Euro

Griesheim (ots) - Durch das Dach drangen Kriminelle über das vergangene Wochenende (11.-13.11.) in einen Bekleidungsmarkt in der Feldstraße ein. Die Täter erbeuteten in dem Markt anschließend unter anderem Jeans-, Ober- und Nachtbekleidung im Wert von rund 4000 Euro, bevor sie nach der Tat wieder unerkannt das Weite suchten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamten des Einbruchskommissariats K 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

