POL-DA: Raunheim: Polizei nimmt Trio nach Einbruch fest

Raunheim (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Samstag (11.11.) gegen 2.30 Uhr ein Mehrfamilienhaus "Am Schifferstück". Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend brachen sie im Haus einen Kellerverschlag auf. Anwohner bemerkten drei Tatverdächtige und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten kurz darauf drei 25, 27 und 34 Jahre alte Männer noch im Haus festnehmen. Das bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeibekannte Trio wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem neuerlichen Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.

