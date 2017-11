Bensheim (ots) - Nachdem Fensterscheiben beim Einbruchsversuch gesprungen waren, konnten die Täter den Fenstergriff zu einem Doppelhaus in der Mümlingstraße öffnen und am Sonntag (12.11.2017) zwischen 14 Uhr und 19 Uhr ins Haus einsteigen. Die Täter schauten sich in allen Zimmern um, öffneten und durchwühlten Schubladen und Schränke. Ob und welche Gegenstände weggekommen sind, muss noch erhoben werden.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hofft auf Anwohner sowie andere Zeugen, die im Laufe des Sonntags Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen hilfreich sein können. Telefonisch sind die Beamten unter der 06252 / 7060 zu erreichen.

