POL-DA: Darmstadt: Diebes-Duo hält nach unverschlossenen Autos Ausschau

Darmstadt (ots) - Zwei Männer sind am späten Samstagabend (11.11.2017) von Zeugen in der Beckerstraße/ Ecke Arheilger Straße dabei beobachtet worden, wie sie offensichtlich nach unverschlossenen Autos Ausschau hielten. Die alarmierte Polizei konnte die Gesuchten im Rahmen der Fahndung getrennt, jedoch in Tatortnähe aufspüren und vorläufig festnehmen. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatte der 20-Jährige ein mobiles Navigationsgerät im Rucksack, das zuvor aus einem unverschlossenen schwarzen Opel in der Arheilger Straße gestohlen worden war. Weitere Diebstähle konnten dem Duo nicht nachgewiesen werden. Für die polizeilichen Maßnahmen, wie für die Anzeigenerstattung, musste der 20-Jährige zusammen mit seinem 18 Jahre alten Begleiter, kurzfristig mit zum Polizeirevier fahren.

