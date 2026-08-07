Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260807-1-PD NMS-Königspython am Kanalufer in Rendsburg gefunden

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Rendsburg (ots)

Gestern Nachmittag hatten Polizeibeamte des Polizeireviers Rendsburg einen ungewöhnlichen Einsatz. Am Kanalufer in Rendsburg wurde eine Königspython aufgefunden.

Am 06.08.2026, gegen 16:00 Uhr ist der Polizei durch einen Spaziergänger eine größere Schlange gemeldet worden, welche nicht einheimisch aussehe. Die Kollegen machten sich natürlich direkt auf den Weg. Zugegeben waren sie jedoch nicht besonders zuversichtlich, dass sie dort wirklich eine exotische Schlange auffinden werden.

Am Kanalufer staunten sie jedoch nicht schlecht, denn dort schlängelte tatsächlich eine große Schlange entlang und zwar eine 1,50 Meter lange Königspython. Die Schlange konnte eingefangen werden und wurde anschließend Mitarbeitern des Tierheims übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Schlange aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, ob das Tier vorsätzlich und verbotswidrig ausgesetzt wurde. Wer Hinweise zur Herkunft des Tieres machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rendsburg unter der Telefonnummer 04331-208-0 zu melden.

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