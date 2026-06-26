Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260626-4-pdnms Vermisste Person in Eckernförde

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Eckernförde (ots)

Seit dem 26.06.2026 um 09.30 Uhr wird die 17 jährige Amy-Leticia P. aus Eckernförde vermisst. Amy-Leticia wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in dem Theodor-Storm Weg in Eckernförde gegen 09.30 Uhr gesehen.

Amy ist ca. 173 cm groß, sie hat blonde lange Haare und eine schlanke Figur, vermutlich dürfte sie mit einem T-Shirt und einer langen Jeanshose bekleidet sein. Amy ist Diabetikerin und benötigt in regelmäßigen Abständen ihre Medizin. Wer Amy-Leticia gesehen hat oder etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen kann, meldet dies bitte über den Polizeinotruf 110 oder an jeder Polizeidienststelle.

Gruß

Sönke Petersen

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