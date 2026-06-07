Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260607-1-pdnms Öffentlichkeitsfahndung - vermisster 15-Jähriger aus Neumünster

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Neumünster (ots)

Die Polizei Neumünster bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 15-jährigen Lenny Lukas V. Er verließ am Samstagmorgen, den 6. Juni 2026, gegen 08:30 Uhr eine Wohnung in der Feldstraße und ist seither unbekannten Aufenthalts. Zuletzt wurde der Jugendliche gegen 09:43 Uhr beim Verlassen eines Geschäfts am Haart, im Bereich des Störparks, gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich Lenny Lukas V. in Parkanlagen im Stadtgebiet aufhalten. Zudem bestehen Bezüge in die Bereiche Wankendorf und Wiemersdorf. Die Polizei bittet daher auch um Hinweise von Personen, die ihn dort oder auf dem Weg dorthin gesehen haben. Lenny Lukas V. ist etwa 175 Zentimeter groß und hat kurze, dunkelblonde Haare. Zuletzt trug er eine blaue Jeans, ein T-Shirt mit Camouflagemuster und rote Sneaker. Hinweise auf eine Straftat liegen bisher nicht vor. Ein Lichtbild des Vermissten ist beigefügt; es darf ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Fahndung veröffentlicht werden und ist nach deren Abschluss zu löschen. Wer Lenny Lukas V. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthalt geben kann, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Neumünster unter der Telefonnummer 04321 945-1111, über den Notruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

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