Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260422-1-PDNMS-Vermisste 13 Jährige aus Rendsburg

Ein Dokument

Rendsburg (ots)

Die 13-jährige Shanaja H. Aus Rendsburg wird seit dem 21.04.2026 vermisst. Die Polizei in Rendsburg bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Seit Dienstag, den 21.04.2026 wird die 13.jährige Shanaja H. Aus Rendsburg vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Rendsburg gesehen als sie sich am 21.04.2026 gegen 07:00 Uhr zum Bahnhof begeben wollte, um mit dem Zug zur Schule nach Schleswig zu fahren. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Hinweisen zu Folge könnte sich die Vermisste möglicherweise nach Flensburg oder Berlin begeben haben.

Die Vermisste ist 165 cm groß und wirkt jugendlich. Sie hat braune Haare und braune Augen. Vermutlich trägt sie einen Hoodie mit einer Aufschrift auf dem Rücken.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Shanaja H. geben können oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder über den Polizeiruf 110 zu melden.

Constanze Becker

Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell