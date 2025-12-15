PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251215-3-PDNMS-Vermisste Bärbel R. aus Rendsburg

POL-NMS: 20251215-3-PDNMS-Vermisste Bärbel R. aus Rendsburg
Neumünster (ots)

Die 54-jährige Bärbel R. aus Rendsburg wird seit dem 15.12.2025 vermisst. Die Polizei Rendsburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Seit Montag, den 15.12.2025, wird die 54-jährige Bärbel R. aus Rendsburg vermisst. Sie wurde zuletzt am 15.12.2025 gegen 05:45 Uhr in ihrer Wohnung in der Straße Hochfeld in Rendsburg gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Bärbel R. ist 173 cm groß und hat blonde, mittellange Haare. Sie trägt eine Weste und einen Kapuzenpullover.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung. Die genauen Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Bärbel R. geben können oder sie seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder über den Polizeiruf 110 zu melden.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
  15.12.2025 – 10:53

    POL-NMS: 251215-1-2-pdnms Folgemeldung zum Unfall L 49 bei Bordesholm

    Bordesholm (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 15.12.2025 gegen 07.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 49, Höhe Bordesholm, die Unfallstelle ist weiterhin voll gesperrt, ein Sachverständiger ist vor Ort. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein PKW, der aus Richtung Schönbek ( K 72 ) kam, nach links auf die L 49 einbiegen und übersah hierbei ...

    mehr
  15.12.2025 – 10:37

    POL-NMS: 20251215-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Emkendorf

    Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am Wochenende kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Emkendorf. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht Zeugen. Zwischen dem 12.12.2025, 16:30 Uhr und dem 13.12.2025, 11:35 Uhr kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in der ...

    mehr
  15.12.2025 – 09:01

    POL-NMS: 251215-1-pdnms Vollsperrung L 49 Höhe Bordesholm nach schweren Verkehrsunfall

    Bordesholm (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 49 Höhe Bordesholm, bei dem Unfall wurden zwei Verkehrsteilnehmer zum Teil schwer verletzt, die Landstraße ist derzeit in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist am Unfallort gelandet, näheres zum Unfallhergang folgt. Gruß Sönke ...

    mehr
