POL-NMS: 20251215-3-PDNMS-Vermisste Bärbel R. aus Rendsburg

Die 54-jährige Bärbel R. aus Rendsburg wird seit dem 15.12.2025 vermisst. Die Polizei Rendsburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Seit Montag, den 15.12.2025, wird die 54-jährige Bärbel R. aus Rendsburg vermisst. Sie wurde zuletzt am 15.12.2025 gegen 05:45 Uhr in ihrer Wohnung in der Straße Hochfeld in Rendsburg gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Bärbel R. ist 173 cm groß und hat blonde, mittellange Haare. Sie trägt eine Weste und einen Kapuzenpullover.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung. Die genauen Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Bärbel R. geben können oder sie seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder über den Polizeiruf 110 zu melden.

