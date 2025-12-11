Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251211-2-pdnms Vermisste Person in Nortorf

Nortorf (ots)

Seit heute, den 11.12.2025 gegen 15.30 Uhr, wird der 75 jährige Ulrich D. aus Nortorf vermisst.

Der 75 jährige Mann hatte in Nortorf seine Cousine in der Friedrich-Hebbel-Straße aufgesucht und sich anschließend zum Bahnhof Nortorf fahren lassen. Ihr gegenüber äußerte Ulrich D. suizidale Absichten, er erwähnte in dem Gespräch, dass er nach Kiel ins Wasser gehen wolle.

In der Bahnhofsstraße in Nortorf stieg Herr D. schließlich aus dem Fahrzeug und ging Richtung Stadtmitte. Seit diesem Zeitpunkt ist sein Aufenthalt nicht mehr bekannt.

Herr Ulrich D. ist ca. 2 Meter groß, er hat weiße Haare und trägt einen weißen Vollbart, bekleidet ist Herr D. mit einem braunen Mantel der knielang ist und einer braunen karierten Hose, die etwas lang wirkt.

Wer Herrn D. sieht oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte über den Polizeiruf 110 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

Sönke Petersen

