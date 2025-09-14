Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250914-1-pdnms Vermisste Person in Rendsburg

Bild-Infos

Download

Rendsburg (ots)

Seit dem 14.09.2025, 11.15 Uhr wird der 67 jährige Berthold F. aus Rendsburg vermisst.

Herr F. verließ eine Einrichtung für betreutes Wohnen in der Ernst-Berlach-Straße 5 in Rendsburg und wollte fußläufig in die Adolf-Steckel-Straße zu Verwandten gehen. Dort ist aber nicht angekommen.

Herr F. ist stark dement, er kann wie folgt beschrieben werden : 1,75 Meter, braunes Haar, kariertes Hemd, graue Jogginghose, braune Jacke, schwarzer Rucksack, 3-Tage-Bart, kleinen Bauchansatz, kräftig gebaut, geht ohne Gehilfe, Brille mit schmalem Rahmen.

Wer Bertold F. gesehen hat oder etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 04331-2080 oder auch beim Polizeiruf 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell