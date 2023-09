POL-NMS: 230905-pdnms Vermisster 18-Jähriger

Neumünster (ots) - Am gestrigen Tag, den 30.08.2023 gegen 17.00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Trocknungsanlage für Futtermittel in der Oderstraße in Neumünster. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, das vom Feuer betroffene Futtermittel musste aus dem Silo abgelassen werden. Hierfür musste die angrenzende Oderstraße voll gesperrt werden. Gegen 01.00 Uhr hatten die ...

mehr