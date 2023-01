Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230128-1-pdnms Vermisste Person in Osdorf

Osdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Seit dem 26.01.2023 um 16.00 Uhr wird die 16 jährige Maike-Madlene M. aus einer Wohneinrichtung in Osdorf vermisst.

Maike-Madlene ist ein Transgender, sie hört auf den Namen Jonas.

Maike-Madlene ( Jonas ) ist ca. 165 cm groß, hat eine korpulente Figur, sie hat braune kinnlange Haare mit einem leichten Rotstich, bekleidet ist die Vermisste mit einer dunkelblauen Weste, einem grau-weißen Plüschpullover und vermutlich einer grauen Jogginghose, sie trägt schwarze Schuhe mit Goldringen und hat einen schwarzen Rucksack bei sich. Die vermisste Person könnte sich in Kiel in der Nähe vom Hauptbahnhof oder auch in Neumünster oder Neustadt aufhalten.

Wer Maike-Madlene ( Jonas ) sieht oder weiß wo sich die vermisste Person aufhält, meldet dies bitte bei der Polizei über den Polizeiruf 110 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

Sönke Petersen

