POL-NMS: 230112-1-pdnms Vermisste Person in Dörphof

Kronshagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am heutigen frühen Morgen gegen 01.40 Uhr wurde der Alarm an einer geschlossenen Tankstelle in der Kieler Straße in Kronshagen ausgelöst. Ein Täter war in die Tankstelle eingebrochen und hatte diverse Schachteln Zigaretten gestohlen. Die ersten eingesetzten Streifenwagenbesatzungen stellten dann am Tatort fest, ...

