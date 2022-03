POL-NMS: 220319-1-pdnms Vermisste Person in Breiholz

Rendsburg (ots) - Am 18.03.2022 gegen 11.15 Uhr kam es zu einem Gebäudebrand in der Fockbeker Chaussee in Rendsburg, durch das Feuer musste eine Betreuerin in der Wohnanlage mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus verbracht werden. In dem Haus befanden sich insgesamt 12 Personen, bis auf die Betreuerin blieben alle Personen unverletzt. Ein Bewohner wurde noch kurz nach dem Brand gesucht, dieser wurde ...

mehr