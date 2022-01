Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220110-5-pdnms Vermisstes Kind im Bereich Honigsee

Honigsee ( Kreis Plön ) (ots)

Seit dem 10.01.2022 um 13.00 Uhr wird der 8 jährige Aaron Gabriel N. vermisst. Der Junge stieg nach Schulschluss um 13.00 Uhr in einen Bus der Linie 424 der VKP in Kirchbarkau und wurde noch an der Haltestelle in Honigsee im Bus gesehen. Eigentlich wollte Aaron mit dem Bus nach Boksee zur Wohnanschrift fahren.

Wer hat den 8 jährigen Aaron gesehen und kann Angaben über seinen jetzigen Verbleib machen?

Aaron ist ca. 140 cm groß, er hat braune Haare und blaugrüne Augen, er ist mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und blauen Turnschuhen bekleidet. Er trägt eine grüne Gesichtsmaske und hat einen Schulranzen mit der Aufschrift " Musik " bei sich. Ein Lichtbild von Aaron kann an der Pressestelle Neumünster telefonisch angefordert werden.

Hinweise zu Aarons Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Kiel unter der Rufnummer 0431-1603333 oder auch über den Polizeiruf 110.

