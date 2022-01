Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220106-2-pdnms Vermisste Person aus Osterrönfeld

Osterrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Seit dem 03.01.2022 wird der 43 Jahre alte R. Schütt aus Osterrönfeld vermisst. Herr Schütt ist seit dem 03.01.2022 mit seinem Firmenfahrzeug, einem weißen Citroen Jumper, in unbekannter Richtung unterwegs.

Das Fahrzeug hat einen auffälligen Werbeaufdruck " Die Steinpfleger ".

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Herrn R. Schütt oder zu seinem Fahrzeug machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Lichtbild des vermissten Herrn R. Schütt sowie von seinem Firmenfahrzeug können über die Pressestelle unter der Rufnummer 04321-9452222 angefordert werden.

