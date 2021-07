Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210702-1-pdnms Vermisste Person in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg. Seit dem 01.07.21, gegen 21:00 Uhr, wird der 76-jährige Gerd Rose vermisst. Herr Rose ist stark an Demenz erkrankt und vergisst teilweise seinen Namen. Zuletzt wurde er gegen 21:00 Uhr am Rendsburger Bahnhof gesehen. Von dort aus ist er in die Herrenstraße in Richtung Kaiserstraße gegangen. Herr Rose ist schlank, etwa 170cm groß, trägt eine Brille, hat eine Halbglatze mit grauem Haarkranz und einen grauen Oberlippen- und Kinnbart. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeanshose, grau-grünen Turnschuhen, einem karierten Hemd (hellbau/weiß/dunkelblau) und darunter einem dunklen T-Shirt. Wer Herrn Rose gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei Rendsburg unter 04331-2080 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Ein Lichtbild des Herrn Rose kann bei der Pressestelle angefordert werden.

Finja Rohde

