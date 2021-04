Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210419-2-pdnms Vermisste Person in Neumünster

Neumünster (ots)

Seit dem 22.01.2021 um 08.00 Uhr wird der 15 jährige Tyron Jannik N. aus Neumünster vermisst. Vermutlich hält er sich im Stadtgebiet von Neumünster oder in der Umgebung auf.

Tyron Jannik wurde zuletzt am 29.03.2021 gegen 15.45 Uhr im Skaterpark in der Pastor-Rösner-Straße in Neumünster gesehen.

Zu diesem Zeitpunkt war Tyron Yannik mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunkelblauen Kapuzenpullover und einem roten Cap bekleidet.

Wer Tyron Jannik N. sieht oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321/9450 oder über die 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell