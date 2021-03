Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210310-1-pdnms Update Vermisstensuche Padenstedt wird fortgesetzt

Padenstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 10.03.2021 ab ca. 09.30 Uhr wurde die Absuche nach der vermissten Frau Beyring-Groosman im Bereich Padenstedt fortgesetzt.

Hierfür wurden zwei speziell geschulte Personensuchhunde der Rasse Bloodhound angefordert, um nach der Vermissten zu suchen.

Die Staatsanwaltschaft in Kiel hat mittlerweile ein Strafverfahren gegen unbekannt in dieser Sache eröffnet.

Neben den umfangreichen Suchmaßnahmen in Padenstedt wurde auch die Ermittlungsarbeit sowohl in Neumünster wie auch in Hamburg intensiviert.

Die Kriminalpolizei in Neumünster und auch in Hamburg ermittelt in alle Richtungen, auch ein Gewaltverbrechen kann aufgrund der vergangenen Zeit ( zuletzt wurde die Vermisste am 28.02.2021 gesehen ) nicht ausgeschlossen werden.

