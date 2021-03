Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210304-2-pdnms Vermisste Person, Padenstedt

Padenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Padenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Seit dem 28.02.2021, 21.30 Uhr wird die Frau Christianne Shemul Beyring-Groosman vermisst. Frau Beyring-Groosman ist zu Fuß unterwegs. Sie kann wie folgt beschrieben werden: 48 Jahre alt, südasiatisch, schlank, 163 cm, dunkelbraune Augen. Sie hat eine Tätowierung in Form eines Tribals auf ihrer rechten Schulter und hat dunkle/schwarze lange Haare. Hinsichtlich ihrer derzeitigen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Personen, die Frau Beyring-Groosman nach dem 28.02.21, 21.30 Uhr gesehen und/oder Kontakt zu ihr hatten, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Neumünster unter Tel.: 04321/9451111 oder 110 in Verbindung zu setzen.

