BAB A 210 / Melsdorf / Kreis RD-ECK. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Die Beamten der Autobahnpolizei sind täglich schon wegen der hohen Geschwindigkeiten besonderen Gefahren ausgesetzt. Am Freitag (19.07.19) überfuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der A 210 bei Melsdorf eine Blinkleuchte der Autobahnpolizei. Kurz nach 15 Uhr sicherten die Beamten einen Liegenbleiber auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kiel ab. An der Stelle gibt es keinen Seitenstreifen, weshalb der Verkehr über den Überholfahrstreifen geführt werden musste. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle mit dem blau-silbernen Dienstwagen ab. Zusätzlich waren das Blaulicht und das Dachsignal mit fortlaufenden Pfeilen nach links eingeschaltet. Über eine Distanz von etwa 150 Meter wurden als Verschwenkung blinkende Nissen leuchten und Leitkegel aufgestellt. Und noch einmal 100 Meter davor wies ein Warndreieck auf die Gefahr hin. Dennoch erkannte der Autofahrer die Situation zu spät und überfuhr eine Blinkleuchte; zum Glück nur eine Leuchte! Der Fahrer stoppte hinter dem Liegenbleiber und wandte sich an die Beamten. Er konnte sich nicht erklären, weshalb es zu dem Unfall gekommen war. Er muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

