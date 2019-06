Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg

Büdelsdorf - Sachdienliche Hinweise nach Einbrüchen erbeten

Rendsburg / Büdelsdorf (ots)

190611-3-pdnms Sachdienliche Hinweise nach Einbrüchen erbeten

Rendsburg / Büdelsdorf. Die Kriminalpolizei in Rendsburg (Telefon 04331 / 208-450) bittet um sachdienliche Hinweise zu folgenden Straftaten. Einbruchdiebstahl in das Autohaus Huf, Büdelsdorf - Zwischen Montagmittag (10.06.19) und heute Früh (11.06.19) hebelten Unbekannte eine rückwärtige Eingangstür auf und drangen in die Verkaufshalle des Autohauses ein. Von dort konnten sie in den Bürotrakt gelangen. Aus einem Tresor wurden mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen. Kleingartenanlage Ernst-Krohn-Siedlung - Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag (Nacht zum 08.06.19) insgesamt sechs Gartenlauben auf. Gestohlen wurden überwiegend Elektrowerkzeuge in einem Gesamtwert von rund 1000 Euro.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell