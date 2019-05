Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190522-1-pdnms Widerstand

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 21.05.19 um 17.38 Uhr kam es in der Ostlandstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Ein 24jähriger Mann hielt sich verbotswidrig an dieser Anschrift auf, da er zuvor eine Wegweisung erhalten hatte. Nach Erteilung eines Platzverweises kam er diesem nicht nach und widersetzte sich zunächst mit Schlägen und Tritten der Gewahrsamnahme durch die eingesetzten Polizeikräften. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den jungen Mann in die polizeiliche Obhut zunehmen. Durch das Schlagen und Treten wurden fünf Polizeibeamte leicht verletzt.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell