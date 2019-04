Polizeidirektion Neumünster

Fockbek / Kreis RD-ECK. Seit heute Früh (27.04.19) wird aus einem Altenheim in Fockbek die 83-jährige Anneliese Schildt vermisst. Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Ergebnis. Die 83-Jährige ist dement und irrt vermutlich ziellos umher. Bekleidung: Roter Pullover, fliederfarbene Jacke, grüne Weste, dunkle Hose. Die Vermisste geht an einem Rollator. Hinweise zum Aufenthalt bitte unter der Rufnummer 110 an die Polizei.

