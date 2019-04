Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190402-pdnms-3 Angefahrenes Kind mit anschließender Fahrerflucht

Neumünster (ots)

Neumünster/Heute Morgen um 07.49 Uhr befand sich eine 14 Jahre alte Neumünsteraner Schülerin auf dem Weg zu ihrer Schule. Vorbildlich benutze sie zum Überqueren des Roschdohler Weges einen Fußgängerüberweg. Während der erste PKW, aus ihrer Sicht von rechts kommend, anhielt, betrat sie die Fahrbahn. Ein sich von links nähernder dunkler Kleinwagen erkannte die Situation nicht und fuhr ohne anzuhalten über den Fußgängerüberweg. Dabei fuhr der PKW über den Fuß der jungen Schülerin. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, setzte der PKW seine Fahrt in Richtung Dorfstraße fort. Das Unfallopfer wurde in das FEK eingeliefert. Nach ersten Informationen erlitt sie eine Prellung am Fuß. Die Polizei bittet um Hinweis unter Tel.: 04321/9451111.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell