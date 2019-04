Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190402-pdnms-02 Angriff auf einen PKW-Fahrer

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Sonntagmorgen um 05.10 Uhr befuhr ein 26jähriger mit seinem PKW die K 98 (Ortsumgehung Fockbek) in Richtung Hohn. Vor der Baustelle an dem neuen Kreisel musste er vor einer roten Ampel warten. Plötzlich traten zwei männliche Personen auf ihn zu und versuchten den PKW zu öffnen. Dies konnte der junge Mann verhindern, indem er davonfuhr. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, schlank, Bartträger, er trug einen Pullover mit roter Kapuze und goldener Schrift. Die zweite Person ca. 50 Jahre alt, kräftig, bekleidet mit einem schwarzen Basecap, einer Weste und einer beigefarbenen Tarnhose. Er hatte auf einem Arm eine Tätowierung. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.: 04331/208450.

