POL-NMS: Neumünster - Zwei Verletzte nach Unfall

Neumünster. Bei einem Unfall an der Ecke Roonstraße / Wasbeker Straße wurden Donnerstag (28.03.19, 20.55 Uhr) zwei Menschen so schwer verletzt, dass sie in das Krankenhaus gebracht wurden. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte der Fahrer (20) eines Citroen die Roonstraße befahren und wollte bei Grün nach links in die Wasbeker Straße abbiegen. Dabei übersah er aber den entgegen kommenden Mitsubishi eines 51-Jährigen und kollidierte mit diesem. Im Zuge des Aufpralls wurde auch ein Ampelmast beschädigt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

