POL-NMS: 181202-3-pdnms Streitschlichtung mit Folgen

Neumünster (ots) - Neumünster/Am Freitagabend um 19.48 Uhr kam es vor der Holstengalerie zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei ausländischen Personen, von denen mindestens einer ein Messer dabei hatte. Eine unbeteiligte dritte Person wollte zwischen den Streitenden schlichten. Dabei erhielt sie Schnittverletzungen am Oberarm. Während sich die beiden zuvor streitenden Parteien entfernten, blieb die verletze Person zurück. Sie wurde in das FEK eingeliefert. Für sie bestand keine Lebensgefahr. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte eine der geflüchteten Personen ermittelt werden. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

