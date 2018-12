POL-NMS: 181202-1-pdnms Enkeltrick

Rendsburg (ots) - Rendsburg/Am 30.11. fuhr einen ältere Dame in Rendsburg in einem Taxi. Ihr Ziel war ein Geldinstitut in Rendsburg. Während des Gesprächs bekam der Taxifahrer mit, das sie einen größeren Geldbetrag abheben wollte. Aufgrund der zuvor gelesenen Pressemeldungen wendet sich der Taxifahrer an die Polizei. Diese nahm die ältere Dame in Obhut, führte weitere Ermittlungen durch, und brachte die Dame schließlich wieder nach Hause, ohne dass ihr ein finanzieller Schaden entstand. Dieser Vorfall war jedoch kein Einzelfall. In zwei weiteren Fällen am selben Nachmittag wurde in Rendsburg versucht, auf die ähnliche Masche, höhere Geldbeträge von älteren Mitmenschen zu erlangen. Aber in allen Fällen gingen die Anrufer leer aus.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04331-437561-500

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell