POL-NMS: Nübbel - Kreis RD-ECK - Seniorin in Nübbel wieder aufgefunden

Nübbel / Kreis RD-ECK (ots) - 180705-1-pdnms Seniorin in Nübbel wieder aufgefunden

Nübbel / Kreis RD-ECK. Die seit Mittwochnachmittag (04.07.18, 16.30 Uhr) vermisst gewesene 76-Jährige aus Nübbel ist wieder da. Die alte Dame wurde heute Früh (05.07.18) in einem Gartengelände in Nübbel den Umständen entsprechend wohlbehalten aufgefunden, jedoch vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Suche wurde eingestellt. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

