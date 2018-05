POL-NMS: 180504-6-pdnms Auffahrunfall mit Folgen

A 7 / Quickborn (ots) - 180504-6-pdnms Auffahrunfall mit Folgen

A 7 / Quickborn / Am frühen Morgen des 04.05.2018, gehen 01.25 Uhr stellte eine Funkstreife des Polizeiautobahnreviers Neumünster auf der A 7, Höhe Quickborn auf der Richtungsfahrbahn Nord zwei offensichtlich unfallbeschädigte Fahrzeuge fest. Es stellte sich heraus, dass kurz zuvor ein Mercedes Vito auf einen Fiat Panda (Fahrer 48 Jahre alt Beifahrerin 40 Jahre alt) aufgefahren war. Er schob den Fiat etwa 400 Meter vor sich her. Der Fiat kam dann zum Stillstand und der Vito fuhr noch etwa 300 Meter weiter und hielt in einer Nothaltebucht im dortigen Baustellenbereich an. Wie die Beamten feststellten war der Vito von zwei Männern (22 und 17 Jahre alt) benutzt worden. Beide stand unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest 2,09 und 1,55 Promille) und gaben an nicht gefahren zu sein. Insofern wurden beiden Blutproben entnommen. Der Vito und weitere Beweismittel sowie der Führerschein des 22-jährigen wurden beschlagnahmt. Der 17-jährige in dem Vito sowie der Fahrer des Fiat Panda wurden leicht verletzt, die Beifahrerin im Panda wurde schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro. Aufgrund der Baustellensituation kam es zwangsläufig zu Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten. Erst gegen 03.52 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.

Rainer Wetzel

