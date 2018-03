POL-NMS: 180302-1-pdnms Untersuchungshaft nach Drogendelikt

Neumünster (ots) - 180302-1-pdnms Untersuchungshaft nach Drogendelikt Neumünster / Am Abend des 27.02.2018, konnten Beamte des 1. Polizeireviers sowie der Kriminalpolizei Neumünster, in der Kieler Straße, in Neumünster aufgrund eines Hinweises 3 Tatverdächtige Neumünsteraner vorläufig festnehmen, die im Verdacht standen, mit Drogen gehandelt zu haben. Bei dem 18-jährigen Haupttäter wurden etwa 70 Gramm Marihuana sowie eine dreistelliger Bargeldbetrag sichergestellt. Die beiden Mittäter (21 und 22 Jahre alt) wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung und den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 18- jährige, war für die Kripo kein Unbekannter. Bereits im November 2017wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln eingeleitet (siehe OTS-Meldung 171201-4 - pdnms). Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel am 28.02.2018 der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Diese erließ gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl und er wurde in die JVA Neumünster überstellt. Rainer Wetzel

