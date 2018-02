POL-NMS: Rendsburg - Rechtmäßige Eigentümer gesucht

Rendsburg (ots) - 180227-1-pdnms Rechtmäßige Eigentümer gesucht

Rendsburg. Siehe auch unsere Meldung 180112-2-pdnms. Im Januar des Jahres nahmen Polizeibeamte in Rendsburg zwei Männer im Alter von 20 und 30 Jahren unter dringendem Tatverdacht fest, Einbrüche in privaten Wohnraum begangenen zu haben. Bei Durchsuchungen wurden zahlreiche Gegenstände gefunden, bei denen es sich um Diebesgut handeln dürfte. Bereits im Dezember 2017 wurden im Uferbereich eines Gewässers zwischen Westerrönfeld und Schülp (RD) diverse Schmuckstücke gefunden. Die Ermittler konnten einen Bezug zu den festgenommen Männern herstellen. Die Beamten gehen davon aus, dass das Duo für weitere Einbrüche in Schleswig-Holstein im Zeitraum vom 01.12.17 bis zum 11.01.18 in Frage kommt. Viele dieser sichergestellten Gegenstände konnten bisher nicht einem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Eine Liste ist im Internet unter www.polizei.schleswig-holstein.de (Fahndungen/Sachfahndungen) einsehbar. Bei Bedarf wenden Sie sich an die Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208-301.

Sönke Hinrichs

