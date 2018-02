POL-NMS: 180226-4-pdnms Folgemeldung Auffahrunfall auf der A 7

Bönningstedt / A 7 (ots) - 180226-4-pdnms Folgemeldung Auffahrunfall auf der A 7

Bönningstedt / A 7 / Am 26.02.2018, gegen 14.17 Uhr fuhr auf der A 7, Höhe Parkplatz Bönningstedt, Fahrtrichtung Norden ein Sattelzug mit Auflieger auf einen bereits am Stauende stehenden weiteren Sattelzug mit Auflieger auf und schob diesen auf einen dritten davor stehenden Sattelzug mit Auflieger. Unfallursache dürfte zu geringer Abstand, nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Unaufmerksamkeit des Fahrers gewesen sein. Er wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, musste von den Rettungskräften befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Beim Unfallverursacher ist die Zugmaschine nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Gleiches gilt für den Auflieger des zweiten Lkw. Der dritte dürfte seine Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen können. Zurzeit (16.45 Uhr) sind entsprechende Abschleppunternehmen auf dem Weg zur Unfallstelle. Die Bergung der Fahrzeuge dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass die Vollsperrung Richtung Norden noch bis zum spät Nachmittag andauern wird. Der Verkehr wird ab AS Schnelsen Nord abgeleitet.

