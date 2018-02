Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots) - 180226-5-pdnms Unfallbeteiligte gesucht

Bordesholm / Kreis RD-ECK. Die Polizei in Bordesholm sucht eine unfallbeteiligte Autofahrerin. Heute (26.02.18, 14.20 Uhr) wurde ein zehnjähriger Junge bei einem Unfall in der Heinrich-Rix-Straße leicht verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hatte der Schüler mit seinem Roller die Heinrich-Rix-Straße überquert. Die Fahrerin eines silberfarbenen Kleinwagens stoppte, um das Überqueren zu ermöglichen. Dann fuhr sie an, touchierte aber offenbar den Roller. Das Kind stürzte. Der Roller wurde beschädigt. Die Fahrerin stoppte sofort, entschuldigte sich und setzte ihre Fahrt aber fort. Die Autofahrerin oder etwaige Augenzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04322 / 96100 an die Polizei in Bordesholm zu wenden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell