Langwedel / Kreis RD-ECK (ots) - 180226-1-pdnms Nach Verfolgung festgenommen

Langwedel / Kreis RD-ECK. Siehe auch unsere Meldung 180225-1-pdnms. Samstagabend (25.02.18, 18.20 Uhr) wollten Beamte der Polizeistation Flintbek zwischen Blumenthal und Langwedel einen mit fünf Personen besetzten PKW BMW kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Haltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Mehrere Funkstreifenwagen beteiligten sich an der Verfolgung. In Langwedel misslang der erste Anhalteversuch. Die Beamten verfolgten den mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrenden BMW über die L 49 durch Dätgen in Richtung L 318. Auf der L 318 kam es mit Fahrtrichtung Kiel zu diversen gefährlichen Überholmanövern. Der Gegenverkehr musste ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Der BMW passierte Molfsee ebenfalls mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In der Einfädelung zur B 404 (Richtung Kiel) gelang es der Polizei, den BMW zu stoppen. Mittlerweile hatten sich zehn Funkwagen an der Fahndung beteiligt, darunter Streifenwagen aus Kiel. Personen wurden nicht verletzt. Die fünf Insassen (Fahrer und vier Mitfahrer/Innen im Alter von 17 bis 33 Jahren) ließen sich widerstandslos festnehmen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der BMW des 17-Jährigen ist offenbar nicht versichert und versteuert, woraufhin ein in Lübeck gestohlenes Kennzeichen angebracht worden war. Die Polizei Flintbek ermittelt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz, wegen Kennzeichendiebstahls und Kennzeichenmissbrauchs, aber angesichts der riskanten Fahrweise und der gefährlichen Überholmanöver wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In dem Zusammenhang werden Fahrzeugführer, die am Samstagabend (25.02.18) zwischen 18. 20 Uhr und 18.45 Uhr von dem BMW gefährdet wurden gebeten, sich unter der Rufnummer 04347 / 9785 zu melden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell