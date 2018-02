Neudorf-Bornstein / Kreis RD-ECK (ots) - 180226-2-pdnms Kripo klärte versuchten Raub auf

Neudorf-Bornstein / Kreis RD-ECK. Bereits am 17.02.18 zeigte eine 74-jährige Dame in Neudorf-Bornstein einen versuchten Überfall an ihrer Haustür an. Nach dem Klingeln (20 Uhr) öffnete die alte Dame die Tür und wurde ihren Angaben zufolge sofort mit einem Messer bedroht. Unbeeindruckt davon versuchte die 74-Jährige den Unbekannten wegzustoßen. Es kam zu einem Gerangel in dessen Verlauf beide Personen zu Boden stürzten. Der unbekannte Mann sei daraufhin geflüchtet. Die 74-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die gute Täterbeschreibung führte die Kripo Eckernförde schließlich auf die Spur eines 18-Jährigen aus dem Umland Eckernförde. Der junge Mann gestand den versuchten Raub im Rahmen einer Vernehmung. Er ist der Polizei zwar bekannt, trat bisher jedoch nicht einschlägig in Erscheinung. Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang, sich einem Täter (zum Beispiel Räuber, Einbrecher) nicht in den Weg zu stellen. Verhalten Sie sich defensiv. Greifen Sie ihn nicht an. Machen Sie sich bemerkbar. Merken Sie sich möglichst viele Einzelheiten und rufen Sie die Polizei über 110.

Sönke Hinrichs

