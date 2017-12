Nortorf / Dätgen / Kreis RD-ECK (ots) - 171222-2-pdnms Einbrüche in Einfamilienhäuser

Nortorf / Dätgen / Kreis RD-ECK. Bei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Nortorf (Am Bellerbek) und in Dätgen (Looper Weg) wurde am Donnerstag (21.12.17) Schmuck erbeutet. Der oder die Einbrecher hebelten jeweils in Abwesenheit der Eigentümer ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Die Tatzeiten liegen zwischen 11 Uhr und 17 Uhr (Dätgen) und 17 bis 19 Uhr in Nortorf. Die Kriminalpolizei fragt, wer zur relevanten Zeit verdächtige Beobachtungen (Personen oder Fahrzeuge) machte. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331 / 208-450 an die Polizei in Rendsburg.

