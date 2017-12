Nindorf / Kreis RD-ECK (ots) - 171222-1-pdnms Feuer in Nindorf

Nindorf / Kreis RD-ECK. Die drei Bewohner des Einfamilienhauses in Nindorf (Dorfstraße) retteten sich unverletzt ins Freie, nachdem sie vergangene Nacht (22.12.17, 03.20 Uhr) ein Feuer in dem Haus bemerkten. Die im Haus befindlichen vier Meerschweinchen der Familie konnten allerdings nicht gerettet werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dachgeschoss in Flammen. Auch die angrenzende Garage nebst eingestelltem Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte aus Nindorf und Tappendorf verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Scheunen. Das Einfamilienhaus ist unbewohnbar. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100000 Euro. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Sönke Hinrichs

