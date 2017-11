POL-NMS: 171117-1-pdnms Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Stafstedt (ots) - 171117-1-pdnms Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Stafstedt / Am frühen Morgen des 17.11.2017, gegen 00.53 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw die Bundestraße 77 (B77) aus Richtung Hohenwestedt kommend in Richtung Rendsburg. In Höhe Stafstedt, Legan 6, an der dortigen Gaststätte wollte ein Fußgänger (29 Jahre alt) für den Pkw-Fahrer von links kommend die Fahrbahn der B 77 überqueren, ohne die in unmittelbarer Nähe befindliche Bedarfsampel zu nutzen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse konnte der Pkw-Fahrer den querenden Fußgänger erst sehr spät wahrnehmen und es kam zum Unfall. Der 22- jährige musste mit schweren Verletzungen in die Imland Klinik Rendsburg eingeliefert werden.

Rainer Wetzel

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell