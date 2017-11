POL-NMS: 171116-2-pdnms Folgemeldung zum Unfall auf der A 7 Höhe Schmalfeld

A 7 / Schmalfeld (ots) - 171116-2-pdnms Folgemeldung zum Unfall auf der A 7 Höhe Schmalfeld

A 7 / Schmalfeld / Zu dem Unfall auf der A 7 Höhe Schmalfeld am frühen Morgen des 16.11.2017, gegen 06.41 Uhr auf der A 7, Höhe Schmalfeld kam es, nachdem eine 20-jährige Pkw-Fahrerin, die Richtung Norden fuhr, nach einem Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in der Folge in die Mittelschutzplanke (MSP) geriet. Durch den heftigen Aufprall wurde die MSP im dortigen Baustellenbereich in die Gegenfahrban hineingeschoben. Dort wich eine Pkw dem plötzlichen Hindernis nach rechts aus und es kam zu einer Berührung mit einem daneben fahrenden Pkw. Dieser geriet ins Schleudern und landete letztendlich ebenfalls in der MSP. Danach waren beiden Fahrtrichtungen blockiert, so dass es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Staubildungen kam. Alle drei Unfallbeteiligten mussten verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Um 08.39 Uhr konnte der Verkehr Richtung Norden auf beiden Fahrspuren wieder freigegeben werden. Richtung Süden werden die Arbeiten an der MSP etwa bis zur Mittagszeit andauern, so dass nur ein Fahrsteifen zur Verfügung steht.

Rainer Wetzel

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell