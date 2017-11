POL-NMS: 171116-1-pdnms Sprinter fuhr in Mittelschutzplanke

A 7 Bad Bramstedt Kaltenkirchen (ots) - 171116-1-pdnms Sprinter fuhr in Mittelschutzplanke

A 7 Bad Bramstedt Kaltenkirchen / Am frühen Morgen des 16.11.2017, gegen 06.41 Uhr geriet auf der A 7, Höhe Schmalfeld / in Fahrtrichtung Süden ein Transporter (Sprinterklasse) aus bislang unbekannter Ursache außer Kontrolle und fuhr in die Mittelschutzplanke (MSP) im dortigen Baustellenbereich. Die MSP wurde so weit in die Gegenfahrbahn hinein verschoben, dass ein entgegenkommender Pkw in sie hineinfuhr und ein weiterer dahinter folgender Pkw auffuhr. Durch den Unfall sind beide Fahrtrichtungen zurzeit (07.45 Uhr) blockiert. Nach derzeitigem Stand sind drei Personen verletzt worden. Näheres zu dem Unfall wird in einer Folgemeldung nachberichtet.

