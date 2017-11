Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 171115-3-pdnms Fahrradkontrollen an Schulen

Nortorf / Kreis RD-ECK. Nach vorheriger Absprache und in Kooperation mit den Schulleitungen werden Polizeibeamte in der kommenden Woche (ab dem 20.11.17) Fahrradkontrollen durchführen. Das Augenmerk liegt dabei vorrangig auf der sicheren Ausstattung (Licht, Reflektoren, Bremsen) der Räder, aber auch auf dem verkehrsgerechten Verhalten der Fahrer. In Vorbereitung auf die Kontrollen besuchten die Schulpaten der Polizei die Schulen und erklärten den vorschriftsgemäßen Zustand des Rades. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Eltern, den verkehrssicheren Zustand der Fahrräder regelmäßig zu überprüfen. Das ist gerade in der dunklen Jahreszeit von großer Bedeutung. Ferner möchten sich Erwachsene ihrer Vorbildfunktion erinnern. Wir möchten, dass Sie sicher leben.

Sönke Hinrichs

