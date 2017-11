Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots) - 171115-1-pdnms Unfallfahrer gesucht

Bordesholm / Kreis RD-ECK. Eine 73-jährige Fußgängerin wurde heute (15.11.17, gegen 11.45 Uhr) in der Bahnhofstraße verletzt, als sie von einem Auto angefahren wurde und stürzte. Die Dame hatte ihr Fahrrad geschoben und wollte Höhe Hausnummer 76 die Fahrbahn überqueren. In dem Moment parkte ein blauer Pkw mit RD-Kennzeichen rückwärts aus und übersah die Fußgängerin. Der Fahrer (etwa 70 Jahre, 165 cm, kräftig, dunkle Haare, Brille) stieg aus und half der 76-Jährigen auf. Nach einem kurzen Dialog setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr Richtung Wattenbek davon. Der Fahrer und Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04322 / 96100 zu melden.

Sönke Hinrichs

