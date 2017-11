Fockbek / Kreis RD-ECK (ots) - 171114-2-pdnms Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Fockbek / Kreis RD-ECK. Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstand am vergangenen Freitagnachmittag (10.11.17, 15 Uhr bis 15.20 Uhr) auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Disshorn. Beschädigt wurde ein geparkter VW Tiguan hinten rechts. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Sachverhaltszeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Fockbek in Verbindung zu setzen unter der Rufnummer 04331 / 3322660.

Sönke Hinirchs

