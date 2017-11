Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 171113-4-pdnms Polizei bittet um Mithilfe

Nortorf / Kreis RD-ECK. Seit heute Früh (13.11.17) wird in Nortorf die 25-jährige Michaela Grün vermisst. Frau Grün ist orientierungslos und benötigt Hilfe. Sie ist etwa 160 cm groß und kräftig, hat blondes, schulterlanges Haar und trägt eine Brille. Frau Grün ist bekleidet mit einer hellblauen Jacke und einer hellblauen Hose. Vermutlich trägt sie einen Rucksack bei sich. Die Vermisste hat einen leicht nach vorn geneigten Gang. Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der jungen Frau. Hinweise über ihren Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208-450 oder den Ruf 110.

Sönke Hinrichs

