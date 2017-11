POL-NMS: Neumünster Container brannten

Neumünster (ots) - 171113-2-pdnms Container brannten

Neumünster. Die Feuerwehr rückte heute (13.11.17) in den frühen Morgenstunden zu Containerbränden in die Rendsburger Straße 36 (03.30 Uhr) und in die Johannisstraße (04.15 Uhr) aus. Anwohner meldeten jeweils die Flammen. In der Rendsburger Straße brannten mehrere Mülltonnen in einem Holzverschlag. In der Johannisstraße 3 brannte ein Müllcontainer auf einem Parkplatz. Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursachen sind unklar. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge gibt und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 9450 an die Polizei.

