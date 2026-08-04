PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 42 Jahre alte Mann aus Geisenheim vermisst

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Bad Schwalbach (ots)

Geisenheim,

Montag, 03.08.2026, 16:00 Uhr,

(am) Seit gestern Nachmittag wir der 42-jährige Sertac Öztürk aus Geisenheim vermisst.

Dieser verließ gegen 16:00 Uhr die Wohnanschrift und wird seitdem vermisst. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Öztürk in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 170 cm groß und hat kurze dunkle Haare. Er wirkt sehr hager und läuft in gebückter Haltung. Bekleidet ist er mit einem dunkelblauen T-Shirt, langen dunklen Jeans und weißen Turnschuhen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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