PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: vermisstes Kind in Oestrich-Winkel

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Bad Schwalbach (ots)

65735 Oestrich-Winkel, OT Oestrich, Samstag, 01.08.2026, 21:00 h

(mp) Seit Samstag, den 01.08.2026 um 21:00 h wird in Oestrich-Winkel, OT Oestrich der 14jährige Leon Thönnissen vermisst. Zu dieser Zeit hat er unbemerkt seine Wohnung verlassen. Leon ist ca. 150 cm groß und hat kurze blonde Haare. Er ist bekleidet mit einer kurzen Hose, einem grauen T-Shirt und Sportschuhen. Leon ist geistig eingeschränkt. Wenn Sie Leon sehen oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Rüdesheim unter der Nummer 06722-91120 oder über die 110 an den Polizeinotruf.

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